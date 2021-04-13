В Украине впервые с 2014 года хотят увеличить размер выплат при рождении ребенка и установить ежегодную индексацию. Так, Министерство социальной политики подготовило проект закона "О государственной помощи семьям с детьми".

Проект закона размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 000 гривен. Выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера помощи, остальная сумма выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями.

На данный момент размер помощи составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Также планируется установить, что размер пособия при рождении ребенка, ежегодно с 1 января увеличивается на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года), который утверждается Кабинетом министров.

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