Контрабанду нелегальних ліків викрила СБУ. Група зловмисників доправляла до України медикаменти невідомого походження та якості - з Південної Азії. Серед них були й фальшивки проти ускладнень Ковіду.

За даними слідства, препарати перевозили без дотримання температурних вимог. За попередніми висновками Держлікслужби, вилучені медзасоби можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей.