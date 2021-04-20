СБУ викрила контрабанду ліків [ Редактировать ]
Контрабанду нелегальних ліків викрила СБУ. Група зловмисників доправляла до України медикаменти невідомого походження та якості - з Південної Азії. Серед них були й фальшивки проти ускладнень Ковіду.
За даними слідства, препарати перевозили без дотримання температурних вимог. За попередніми висновками Держлікслужби, вилучені медзасоби можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей.
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