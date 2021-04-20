План виходу з політичної кризи ухвалили в Грузії. Його запропонували в ЄС. Документ передбачає звільнення з в'язниці одного з лідерів опозиції - Ніку Мелію та співвласника телеканалу "Мтаварі" - Георгія Руруа. Також за планом, Грузія має провести реформи у сфері правосуддя, змінити виборче законодавство та переглянути повноваження парламенту.

Політична криза в країні триває вже п'ять місяців. Нині засідання парламенту відвідують лише шестеро із 60 опозиційних депутатів, а решта вимагає нових виборів. Їх, щоправда, не буде, бо Євросоюз визнав волевиявлення легітимним.