У Грузії ухвалили план виходу з політичної кризи [ Редактировать ]
План виходу з політичної кризи ухвалили в Грузії. Його запропонували в ЄС. Документ передбачає звільнення з в'язниці одного з лідерів опозиції - Ніку Мелію та співвласника телеканалу "Мтаварі" - Георгія Руруа. Також за планом, Грузія має провести реформи у сфері правосуддя, змінити виборче законодавство та переглянути повноваження парламенту.
Політична криза в країні триває вже п'ять місяців. Нині засідання парламенту відвідують лише шестеро із 60 опозиційних депутатів, а решта вимагає нових виборів. Їх, щоправда, не буде, бо Євросоюз визнав волевиявлення легітимним.
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