Sony отказалась от своего поспешного решения похоронить игровые приставки и закрыть доступ к цифровому магазину PlayStation Store на PlayStation 3 и PS Vita этим летом.

Таким образом, в обозримом будущем игроки смогут покупать игры на этих консолях в онлайновом сервисе Sony. Однако 2 июля 2021 года компания закроет магазин для PSP – первой портативной консоли японского игрового гиганта.

PlayStation 3 все еще пользуются популярностью

Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сделал заявление через свой блог, что после дополнительных размышлений о запланированном закрытии магазинов PS3 и Vita "стало ясно, что мы приняли ошибочное решение. Поэтому сегодня я рад сообщить, что мы сохраним PlayStation Store в рабочем состоянии для устройств PlayStation 3 и PS Vita".

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Райан объяснил, что изначально в планах Sony было прикрыть магазин PlayStation Store для устаревших платформ, чтобы уделить больше внимания современным PlayStation 4 и PlayStation 5.

Он также упомянул о "проблемах поддержки коммерции" для старых систем.

Геймеры и дальше смогут пользоваться сервисом PlayStation Store

"Многие из вас невероятно увлечены возможностью продолжать покупать классические игры для PS3 и PS Vita в обозримом будущем, поэтому я рад, что мы смогли найти решение для продолжения работы", - добавил Райан.

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Решение закрыть PlayStation Store на PlayStation 3 и PS Vita вызвало бурную негативную реакцию многих фанатов Sony. Дело в том, что многие игроки потеряли бы доступ к классическим играм для старых платформ, поскольку на PlayStation 4 и PlayStation 5 отсутствует поддержка обратной совместимости, в отличие от Xbox Series X, где Microsoft ценит "игровое наследие".

Решение Sony также стало неприятным сюрпризом разработчикам Vita, которые столкнулись с тем, что либо спешили закончить игры, чтобы выпустить их до закрытия магазина, либо полностью отказаться от проектов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony представила контроллеры нового поколения для PlayStation 5. Также недавно произошел курьезный случай, когда мужчина обманул жену, хитро замаскировав PlayStation 5.