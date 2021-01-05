Компания Sony официально подтвердила, что прекращает производство популярной игровой приставки PlayStation 4, которая недавно и так рухнула в цене.

Однако одну модель будут продолжать выпускать – это базовая черная PlayStation 4 Slim с жестким диском объемом 500 Гб. Также решение касается только японского рынка.

В местных магазинах будут продаваться остатки PlayStation 4 Pro, но дополнительных поставок от Sony больше не будет.

Японскому производителю невыгодно полностью прекращать производство PlayStation 4, поскольку спрос на нее остается высоким: это одна из самых выгодных игровых систем в 2021 году, дешевая и обладающая громадным списком игр, вышедших за последние 7 лет.

В то же время Sony не успевает с поставками крайне востребованных PlayStation 5, которые из-за дефицита у спекулянтов стоят вдвое дороже официально установленного ценника.

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Глава PlayStation Джим Райан еще в 2019 году говорил о том, что переход с PS4 на PS5 должен оказаться самым быстрым и масштабным в истории Sony. Возможно, столь скорый отказ от производства большинства моделей PS4 — часть стратегии по быстрому переходу.

PlayStation 4

Кроме того, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 Digital Edition находятся в одной ценовой категории — с таким условием консоль прошлого поколения выглядит на рынке лишней.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony скрыла самую неприятную особенность PlayStation 5. Также мы на примере SSD-накопителя GOODRAM IRDM PRO 1TB показывали, как ускорить PlayStation 4.