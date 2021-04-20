У вівторок, 20 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура назвав найболючіші проблеми українських підприємців на карантині.

"Найбільш вразливі сектори - це харчування громадське. Бізнеси закриваються. За тою статистикою, яка в мене наявна, ще в першу хвилю карантинних обмежень 20 тисяч кав'ярень по країні закрилось. Це не тільки підприємець, це ціла сім'я, наймані працівники... Вони втратили засіб для існування. Немає бізнесу, тому що неможливо спрогнозувати, коли це все закінчиться. Тільки є надія на нормальне майбутнє стримує декого, щоб зараз працювати в 0 або в мінус, але не закривати бізнес", - заявив депутат.

Також Качура підкреслив: "Добре, що держава зараз допомагає і надає дійсно ці виплати для підприємців, найманих працівників... Ми повинні робити все для того, щоб українськ громадяни були здорові, медична система могла нормально справлятись із тим, що зараз відбувається, але при тому підприємці із якимись карантинними обмеженнями перелаштувались".

Депутат назвав необхідні дії влади для підтримки бізнесу на карантині.

"Зараз все переходить в онлайн. Треба дати можливість підтримки, дати пільгові канікули, можливість технологічним паркам розвиватись та IT-індустрії для того, щоб вона могла запровадити цю систему доставки... Зараз у нас є податкові канікули, є заборони на проведення будь-яких перевірок бізнесу, підтримка зі сторони держави, тобто не треба якусь звітність подавати, бухгалтерів немає. Ми розуміємо, що у людей немає грошей для цього", - додав Олександр Качура.