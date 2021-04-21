Президент футбольного клуба "Ингулец" Украинской Премьер-лиги Александр Поворознюк пострадал от взрыва гранаты. Об этом сообщила Facebook-группа села Петрово "ЗМІ нашої громади".

Происшествие произошло во вторник вечером, 20 апреля. В результате взрыва есть пострадавшие. Поворознюк подтвердил это "Трибуне".

Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем.

Поворознюк отделался легким испугом, но пострадал его бизнес-партнер - получил ранение в руку. Об этом сообщает FootballHub.

Встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Она проходила не в офисе футбольного клуба "Ингулец", который расположен в селе Петрово Кировоградской области. Полиция происшествие пока не комментировала.

50-летний Александр Поворознюк - бизнесмен, гендиректор ООО "Агрофирма Пятихатская", которая работает на 12 тыс. га земли.

Бизнесмен Александр Поворознюк

ФК "Ингулец" он основал в 2013 году. В 2019 году клуб стал первым в истории украинского футбола, который вышел в финал кубка Украины из второго по силе дивизиона. В сезоне 2020/21 "Ингулец" выступает в Премьер-лиге.

Напомним, что недавно под Львовом у парня в рюкзаке взорвалась граната. Ранее "Подробности" писали о том, что боевая граната взорвалась в квартире в Бердянске.