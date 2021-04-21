Максим Степанов заявив про зниження захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Захворюваність на COVID-19 в Україні пішла на спад, - каже очільник мінхорони здоров'я Максим Степанов. Мовляв, таких висновків дійшли, порівнюючи статистику двох тижнів: значно скоротилася кількість інфікованих, шпиталізацій і летальних випадків.
Минулої доби позитивний тест на коронавірус отримали майже 9 тисяч людей, одужали понад 12 тисяч, померли 367 українців.
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