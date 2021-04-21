Позитивна динаміка одужань. Останній тиждень українців, які перемогли вірус більше, аніж тих, хто занедужав.

За минулу добу нових інфікованих 12 тисяч, а тих, хто поборов вірус, - майже 15. До лікарень потрапили близько чотирьох з половиною тисяч пацієнтів.

Найбільше хворих зараз у столиці, Харківській та Київській областях. Щеплених за добу - п'ятнадцять тисяч. Загальна ж цифра наближається до півмільйона.