COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Позитивна динаміка одужань. Останній тиждень українців, які перемогли вірус більше, аніж тих, хто занедужав.
За минулу добу нових інфікованих 12 тисяч, а тих, хто поборов вірус, - майже 15. До лікарень потрапили близько чотирьох з половиною тисяч пацієнтів.
Найбільше хворих зараз у столиці, Харківській та Київській областях. Щеплених за добу - п'ятнадцять тисяч. Загальна ж цифра наближається до півмільйона.
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