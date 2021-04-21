Тепер без коливань. Наприкінці тижня газзбути опублікують ціни на паливо за річними контрактами. Нагадаємо, такі договори - вимога НКРЕКП і всіх споживачів підключать до них автоматично.

Тож чи можна змінити тариф? І як споживачам зекономити?

Два тижні до річних контрактів на газ. Як це працюватиме?

Олег Філатов, начальник Центру обслуговування клієнтів 104.ua клієнтський простір Харкова:

Відсотків 10 клієнтів звертаються з проханням пояснити цю ситуацію, яка зараз склалася.

Якої ціни чекати у платіжках із травня? І чи будуть річні контракти вигідними?

Алла Олексіївна, пенсіонерка:

Ну, когда две тысячи, когда меньше.

Це - взимку, за місяць. З Аллою Олексіївною ми говоримо біля центру обслуговування клієнтів. Жінка саме оплачувала послуги. Каже: у холоди намагалась економити, бо ціна газу - зросла.

Алла Олексіївна, пенсіонерка:

Зимой больше 200 не было. Но в этом году около 300. И получалось больше двух тысяч.

Чи буде цієї зими нижче? Поки - невідомо, але зрозуміло, що цінових коливань вдасться уникнути, бо з наступного місяця постачальники переводять усіх споживачів на річний контракт постачання газу. Тут головне питання...

Олег Філатов, начальник Центру обслуговування клієнтів 104.ua клієнтський простір м. Харків:

Вартість річного тарифу. Але, на жаль, нам поки ще вона невідома. Оскільки регулюючий орган Національна комісія регулювання енерго- та комунальних послуг дала термін до 24 квітня оприлюднити ці тарифи.

Дмитро Маруніч, експерт у сфері енергетики:

По всей видимости, цена будет в диапазоне 7 с половиной, 8 гривен за куб. Это конечно чуть больше, чем платят потребители сейчас. Однако, после того, как Кабмин отменил постановление о регулировании цены газа для населения. А цена на бирже фактически, находиться в тех параметрах, о которых я говорил вам.

Чому? Бо в Європі зараз "газовий дефіцит. А ціни в Україні, підв'язані саме до Європейського ринку. Та що робити споживачам, якщо їх не влаштує ціна в річному контракті?

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

С годового контракта можно перейти на любой другой, который предлагается поставщиком. И точно также вернуться. Для этого необходимо подать определённые заявки, которые будут изложены самим поставщиками.

Головний критерій при обранні тарифу - об'єми спожитого газу. Якщо ви "дачник" і споживаєте мало (приміром, лише влітку), то вам вигідніше розраховуватися помісячно. Якщо "спалюєте" багато та ще й грієтеся газом - краще купити паливо наперед, або ж користуватися річним контрактом. Усі деталі можна дізнатися у постачальників.

Олег Філатов, начальник Центру обслуговування клієнтів 104.ua клієнтський простір Харкова:

В особистому кабінеті 104.ua є вся інформація з цього приводу, яка постійно оновлюється, якщо якісь зміни відбувається чи надходять. Там буде інформація по тарифах, там буде інформація про те, яким чином можна буде перейти з одного тарифного пакета на інший тарифний пакет, це все можна зробити онлайн. Так само інформацію можна побачити, подивитись, дізнатися через наші мобільні застосунки 104.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник Голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Если сами потребители тоже не будут сидеть на месте, не будут инертными, а будут следить и выбирать. Исследовать предложения на рынке. И предложения выбирать в зависимости от своего потребления.

Ціни річних контрактів постачальники опублікують уже наприкінці цього тижня.