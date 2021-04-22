У Черкасах кардіологи провели операцію на відкритому серці 90-річного чоловіка. Пацієнтів у такому поважному віці лікарі не ризикують класти на операційний стіл. Та завдяки міцному здоров'ю Борис Грицевський не тільки витримав 4-годинну операцію, а й вже готується виписатися з лікарні.

Сьогодні ви ідете додому, все нормально! Тепер мусите дожити до ста років, а потім, як захочете.

Ці слова лікаря Борис Грицевський сприймає як чергову перемогу. У свої майже 92 роки колишній військовий льотчик каже: ще й молодим фору може дати. Тільки серце підвело. До кардіологічного центру пенсіонера привезли в передінфарктному стані, і медики одразу ухвалили рішення - оперувати пацієнта.

Борис Грицевський, пацієнт:

Конешно боявся, але підтримка Людмили Степанівни - сама головна підтримка.

Пані Людмила вже 10 років як головна підтримка чоловіка. І з дня одруження пенсіонери не розлучалися ні на день. Поки тривала операція, Людмила Степанівна чекала на чоловіка 4 години, ще стільки ж - коли він вийде з наркозу.

Хоча зазвичай через великі ризики шунтування серця таким пацієнтам медики не наважуються робити.

Как у вас? Вот так? Нормально? Оставить? Хорошо.

В унікальній операції участь брала ціла команда лікарів. Пенсіонер став найстаршим прооперованим в історії Черкаського кардіологічного центру. Від згадки про це анестезіолога Вадима Галінського й досі кидає в холодний піт. Адже будь-яка невиважена дія могла коштувати життя.

Вадим Галінський, лікар-анестезіолог Черкаського обласного кардіоцентру:

А в мене завжди руки тремтять, навіть на молодих. Я на той момент чергував і ним займався до самого ранку, він просипався за мене. Ну, все було в межах норми.

За плечима кардіолога Олега Журби вже понад тисяча подібних операцій. Та ця, каже лікар, була унікальною. На відкритому серці пенсіонерові потрібно було пересадити кілька майже мікроскопічних судин та артерію, щоб забезпечити безперебійний кровотік.

Олег Журба, завідувач відділення серцево-судинної хірургії Черкаського обласного кардіоцентру:

Кров тече не по цим судинам, які є… не по цим судинам - воно не може протікти сюди, а по новим, обхідним шляхам. І скільки потрібно таких обхідних шляхів - стільки їх і створюють. Тому, що ми маємо знати, що у пацієнта є ризик інфаркту, а кожен інфаркт - це лотерея з невідомим кінцем.

На десятий день після операції Борис Грицевський ходить палатою й готується до виписки. Що робитиме вдома, чоловік уже знає.