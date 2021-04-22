За порятунок громадської землі від забудовників борються жителі села Свидівок на Черкащині. Десятиріччями тамтешня сільрада роздавала берегову зону поблизу Дніпра - під елітні дачні кооперативи.

І нині в селі залишився лише стометровий пляж, де люди можуть вільно підійти до річки. Та буквально кілька днів тому там теж почали розгортати будівельний майданчик. ет

Елітні маєтки, паркани та будівельні майданчики. Через тотальну забудову берегової смуги від Черкас до Свидівка - Дніпра вже і не побачити. Пан Іван зупинився порибалити під парканом одного з таких дачних кооперативів. Стометровий пляж Свидівка - єдине місце, де ще можна вільно підступити до води.

Іван, житель села Свидівок:

Немає де, людям немає - позагороджували все кругом аж до Сокирно і за Сокирно - до води не підійти.

Та незабаром і на цій території все забудують. Тиждень тому тут з'явився металевий паркан. Жителі Свидівка в розпачі, адже торік вони власноруч розчистили цю рекреаційну зону для відпочинку і навіть встановили альтанку.

Світлана, жителька села Свидівок:

В минулому році, коли ми розчищали цей пляж від кущів, від всього, то до нас приїжджали депутати дивились і перераховували всі дерева, щоб не було спиляно, а потім з'ясувалось, що це вже не громадський пляж.

Альтанку забудовник дбайливо переніс і вкопав за своєю огорожею. Тепер саме в ній чатує охоронець ділянки. Просить його на камеру не знімати.

Мене найняли по своїй професійній діяльності, тільки в нічну зміну, щоб я тут працював і один. -А ти тут матеріал охороняєш? - Матеріал, яким огороджено!

Сьогодні обурені жителі Свидівка вийшли на попереджувальну акцію протесту. На неї не забарився і представник забудовника. Спробував пояснити, що земля 15 років, як приватна, а його роботодавець уже третій покупець ділянки. Він її придбав у колишнього депутата сільради.

Перед цим скільки власників земельної ділянки було? - А нам про це ніхто не казав …ніхто не знав, ми тільки узнали.

Свидівоцької сільради вже рік, як не існує село увійшло до складу Будищанської ОТГ. Заступник голови громади таким спадком приголомшений. Ще від початку двохтисячних свидівоцькі депутати роздали у приватну власність та оренду майже 10 кілометрів узбережжя. Та ще й змінили межі санітарних зон до води.

Євген Моісей, заступник сільського голови Будищанської ОТГ:

Мало того, що вони продані на всі земельні ділянки є рішення відповідної ради, Свидівотської сільської ради про скорочення захисної смуги. Тобто, органами місцевого самоврядування надано дозвіл на будівництво з відступом від берегової лінії 6 метрів, 10 метрів замість ста.

Ось такий вигляд має загороджена ділянка на публічній кадастровій карті - її межі, за документами, теж заходять у воду. Згідно з картою, у приватну власність на пляжі депутати віддали ще принаймні 3 ділянки. Селяни вже звернулись до правоохоронних органів та екологічної інспекції. Кажуть, якщо їх не почують - знесуть паркани самотужки.