Через численні заяви про фальсифікацію і тиск на членів комісії - результатів і досі немає

Вибори відбулися, а результатів немає вже місяць. На Івано-Франківщині й досі не можуть визначити переможця голосування на 87-му окрузі. Там ще місяць тому обирали народного депутата до Верховної Ради, утім через численні заяви про фальсифікацію і тиск на членів комісії - результатів і досі немає.

Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати: