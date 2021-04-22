На Івано-Франківщині місяць не можуть визначити переможця голосування на окрузі №87 [ Редактировать ]
Вибори відбулися, а результатів немає вже місяць. На Івано-Франківщині й досі не можуть визначити переможця голосування на 87-му окрузі. Там ще місяць тому обирали народного депутата до Верховної Ради, утім через численні заяви про фальсифікацію і тиск на членів комісії - результатів і досі немає.
Олександр Шевченко, кандидат у народні депутати:
Наша боротьба за право, за право людей на реалізацію свого виборчого права триває, ми подали заявку в ЦВК, переконаний що ЦВК повинна і може об'єктивно встановити результати вборів, для цього існує абсолютно легальний шлях.
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