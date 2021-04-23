В Україну прибула сироватка від "АстраЗенеки" [ Редактировать ]
До України прибула вакцина від "АстраЗенеки" південнокорейського виробництва. За програмою "Ковакс" до Києва надійшло понад 367 тисяч доз. Цю партію використають для імунізації пріоритетних груп і людей віком 65 плюс.
Препарат одразу розподілять по регіонах. Нагадаю, усі постачання в межах ініціативи "Ковакс" держава одержує безоплатно. До кінця року ЮНІСЕФ та ВООЗ планують доправити вакцини для щеплення 8 мільйонів українців.
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