На Міжнародну космічну станцію вперше вирушить багаторазовий корабель [ Редактировать ]
Сьогодні на Міжнародну космічну станцію вирушила нова команда астронавтів. Цей політ називають історичним. Адже вперше людей на орбіту домчить багаторазовий корабель. Човник Crew Dragon-2 від компанії SpaceX доправить чотирьох пілотів із трьох космічних агенцій - двох американців, японця та француза.
Для пускової капсули корабля це вже другий політ на МКС. Уперше її застосували торік під час випробувань. А багаторазовий перший ступінь ракети використають учетверте.
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