Операція, на яку вся країна чекала 13 років. Після тривалої паузи в Україні нарешті провели трансплантацію кісткового мозку дорослому пацієнту від родича.

Раніше українці були змушені робити це за кордоном, адже вдома навіть необхідного обладнання не було. І от, після успішної пересадки, із лікарні виписали 18-ти-річного Сашка Цимбалюка з Прикарпаття.

Під стінами столичного центру трансплантації Сашка зустрічають як героя. Від грудня хлопець боровся із тяжкою формою апластичної анемії. Єдиним шансом на одужання було пересадження кісткового мозку. Рідний брат Андрій підійшов як донор і понад місяць тому Сашкові зробили операцію.

Олександр Цимбалюк, пацієнт Київського центру трансплантації кісткового мозку:

Добре себе почуваю, набагато ліпше, чим зразу як сюди прийшов, я дуже радий, що в Україні є професіонали, які врятували мені життя, я дуже вдячний.

Надія Цимбалюк, тітка Олександра:

У нас є команда, в нас є дух. Я впевнена, що ми доказали це все сьогоднішнім таким збором, щастям, оздоровленням, що в нас є з ким працювати, що в нас є справжні фахівці.

Попри відсутність постійної практики та незначні ускладнення перебігом та результатами операції лікарі задоволені.

Богдан Медвєдєв, лікар-гематолог:

Ми пересаджуємо кістковий мозок іншої людини разом з імунітетом іншої людини, який сприймає органи і ткані реципієнта як чужорідні і починає атакувати їх. Це очікувані нами ускладнення, які достатньо часто розвиваються приалогенних трансплантаціях, але я їх можу назвати легкого ступеня тяжкості.

Світлана Ціва, в. о. директора Київського центру трансплантації кісткового мозку:

Забор костного мозга проводили на базе ОХМАТДЕТа, поскольку в нашем центре с 2008 года не проводились родственные трансплантации, поэтому решили заручиться поддержкой уже опытных в трансплантации специалистов.

Із 2003 року таких операцій в Україні зробили лише шість, а 2008 їх зовсім припинили через брак коштів та обладнання. Українців направляли за кордон, де пересадження коштує понад мільйон гривень. Відтепер трансплантацію від родинного донора в Україні проводять коштом держави.

Ірина Коренькова, завідувачка відділення трансплантації Київського центру трансплантації кісткового мозку:

Этот стандарт терапии во всем мире выполняется. Если видим пациента с диагнозом тяжелая апластическая анемия. Если это молодой возраст то трансплантация должна быть выполнена как можно быстрее. Если она выполняется в первые два месяца от постановки диагноза, то пациент имеет шанс выздороветь порядка 90%.

Від моменту ухвалення відповідного закону в Україні зробили майже удвічі більше трансплантацій, ніж за всі роки незалежності. А цього року на ці операції передбачено понад пів мільярда гривень. Тож сотні таких пацієнтів, як Сашко, відтепер мають шанс на порятунок уже в себе на батьківщині.