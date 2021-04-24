По состоянию на субботу, 24 апреля, в Украине выявили 12 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за прошедшие сутки:

▪️госпитализовано - 3 508 человек;

▪️летальних случаев - 392;

▪️выздоровели - 13 687 человек;

▪️проведено 92 136 тестирований (в том числе методом ПЦР - 40 734, методом ИФА - 17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 671).



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 268), г. Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок от COVID-19:

г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;

Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;

Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область - 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;

Ривненская область - 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией. Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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