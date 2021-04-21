Радуцкий назвал сроки новой волны коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о том, что вспышка заболеваемости коронавирусом будет уже после майских праздников. Однако четвертую волну коронавируса стоит ожидать осенью. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".
По его словам, через несколько недель в Украине вновь начнет расти количество больных коронавирусом.
Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью. В чем самая большая проблема четвертой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний.
Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.
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