В среду, 21 апреля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о том, что вспышка заболеваемости коронавирусом будет уже после майских праздников. Однако четвертую волну коронавируса стоит ожидать осенью. Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По его словам, через несколько недель в Украине вновь начнет расти количество больных коронавирусом.

Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью. В чем самая большая проблема четвертой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

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