Евросоюз подпишет крупнейшую сделку с производителем вакцины Pfizer. В ЕС рассчитывают получить около 1,8 миллиарда доз вакцины в течение следующих нескольких лет.

О крупнейшей в мире сделке заявили в Европейской комиссии, сообщает Reuters.

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Скорее всего, такое решение было вызвано тем, что в мире бушуют дебаты по поводу несправедливого доступа к вакцинам богатых стран мира. Также известно, что Евросоюз собирается разорвать отношения с AstraZeneca после того, как производитель сократил свои плановые поставки из-за производственных проблем.

Ожидается, что вакцины от американского производителя и его немецкого партнера BioNTech будут доставлены в ЕС в течение 2021-2023 годов.

Соглашение должно включать 900 миллионов необязательных доз, которых будет достаточно для вакцинации 450 миллионов жителей ЕС в течение двух лет.

Официальный представитель ЕС сообщил, что сделка по поставкам с Pfizer в принципе уже согласована, но обеим сторонам нужно несколько дней, чтобы согласовать окончательные условия.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда в Украину поступит новая партия Pfizer. Также мы писали о том, что в США рекомендуют возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson.

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