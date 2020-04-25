По состоянию на 09:00 25 апреля, в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса.

Всего в Украине зафиксирован 201 летальный исход от COVID-19. 782 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Количество случаев инфицирования по областям:

Винницкая область - 377 случаев;

Волынская область - 212 случая;

Днепропетровская область - 240 случаев;

Донецкая область - 27 случаев;

Житомирская область - 337 случаев;

Закарпатская область - 286 случаев;

Запорожская область - 171 случай;

Ивано-Франковская область - 700 случаев;

Кировоградская область - 306 случаев;

г. Киев - 1159 случаев;

Киевская область - 519 случаев;

Львовская область - 317 случаев;

Луганская область - 28 случаев;

Николаевская область - 103 случая;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 169 случаев;

Ривненская область - 483 случая;

Сумская область - 94 случая;

Тернопольская область - 565 случаев;

Харьковская область - 125 случаев;

Херсонская область - 79 случаев;

Хмельницкая область - 66 случаев;

Черновицкая область - 1308 случаев;

Черкасская область - 249 случаев;

Черниговская область - 22 случая.

Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.

25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Позже карантин продлили до 11 мая.