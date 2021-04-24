24 апреля видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал вещание каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK на территории Украины. Граждане остальных стран по-прежнему могут знакомиться с видеоматериалами, размещенными на данных каналах, и это является неопровержимым доказательством того, что материалы каналов соответствуют нормам YouTube.

Эта блокировка ‒ расправа со свободой слова. И проводится она по просьбе украинской власти, адресованной ее заокеанским хозяевам и вызванной только одной причиной: антинародная и преступная власть Зеленского довела страну до такой катастрофической ситуации и в борьбе с коронавирусом, и в вопросе прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, и в экономике, социальной сфере, внешней политике, что больше не может позволить гражданам Украины свободный доступ к информации, а потому вводит жесткую цензуру, устанавливаемую путем узурпации власти и внесудебных расправ.

Очевидно, что, если бы каналы вот так же заблокировали на территории Соединенных Штатов, это трактовалось бы как посягательство на свободу слова, что прямо запрещено первой поправкой к Конституции США. В случае же с Украиной ни ее власть, ни американскую корпорацию совершенно не беспокоит столь незначительный повод, как нарушение Конституции Украины.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" подчеркивает: преследуя оппозицию и независимые СМИ в стране, власть действует вне правовых рамок, прибегая к «информационной интервенции» ‒ привлечению иностранных субъектов для политической расправы с инакомыслящими на территории Украины. А это предательство своей страны, предательство своего народа и уничтожение суверенитета Украины, которым власть расплачивается за информационное киллерство.

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"