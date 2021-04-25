Сполучені Штати вперше визнали геноцид вірмен 1915 року. Президент США Джо Байден оприлюднив заяву напередодні - в День пам'яті жертв.

Це одна з його передвиборчих обіцянок. Та крок, який всіляко вітають у Вірменії та діаспорі, може зіпсувати відносини Америки із союзником по НАТО - Туреччиною. Саме вона є правонаступницею Османської імперії, яка 106 років тому розпочала масове знищення вірмен.

В Анкарі заяву Байдена вже назвали "популістською" та порадили американському президенту розібратися з минулим своєї країни.