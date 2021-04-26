Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом глава ЕК не раскрыла сроки открытия границ Европейского союза и детали того, как будет восстанавливаться туризм.

"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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