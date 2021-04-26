Степанов рассказал о графике поставок вакцин в Украину [ Редактировать ]
Поставки вакцин от коронавируса в Украину будут осуществляться согласно согласованными с производителями графиками и подписанным контрактам. Одна часть препаратов прибудет до конца апреля, другие - в течение мая. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, согласно подписанным и оплаченным контрактам Украина в ближайшее время должна получить 3,9 млн доз вакцины. Министр отметил, что это только по прямым договорам.
"Добавьте еще сюда инициативу COVAX, которая должна была с середины февраля предоставить вакцину, мы имели бы не менее 5,5 млн доз", - добавил Степанов.
Глава ведомства также отметил, что получено подтверждение на поставку вакцины от Sinovac Biotech. Ожидается, что до конца апреля в Украину прибудет 500 тысяч доз и еще 1 млн в течение мая. “От COVAХ получили подтверждение на поставку 1,4 млн доз в течение мая, из которых 473 тысячи доз Pfizer ", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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