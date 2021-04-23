Белый дом не комментирует возможность введения новых санкций по строительству газопровода "Северный поток-2". Однако США продолжают считать этот проект плохой сделкой для Европы.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не могу озвучить вам прогноз (о введении санкций, - ред.), однако мы продолжаем считать (этот газопровод, - ред.) плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским", - сказала Псаки.

Ранее, во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в статье для The Wall Street Journal написал, что запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что "Украина станет значительно слабее". Новый газопровод приведет к тому, что наша страна будет энергетически "отсоединена от Западной Европы".