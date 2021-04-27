На территории Германии впервые приняли законопроект, согласно которому можно будет применить "экстренное торможение" локдауна. Жесткие ограничения по новому закону о карантине вводят на территории федеральной земли Саар. Об этом пишет SOL.

Этот проект предусматривает наиболее строгие правила карантинных ограничений в случае, если заболеваемость COVID-19 там превышает 100 человек на 100 тысяч населения за три дня подряд. С четверга, 29 апреля, в регионе зароют все заведения общественного питания и развлекательные.

Отмечается, что на федеральной земле Саар будет введен комендантский час с 22:00 до 5:00. Однако будет разрешена работа зоопарка и ботанического сада, для того, чтобы их посетить нужно будет продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус. К тому же, беспрепятственное посещение сохранится в продовольственных магазинах, аптеках, автозаправочных станциях, газетных киосках, магазинах с товарами для домашних животных, банках и почтовых отделениях.

Читайте также, Германия выделяет на изучение коронавируса 1,6 млрд евро. На исследованиях COVID-19 в Германии специализируются Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) и Немецкий центр инфекционных исследований.

Кроме того, в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Окончательно решение будет принято после того, как в стране пройдет третья волна коронавируса, получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.