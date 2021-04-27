У вівторок, 22 квітня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" фінансист Сергій Фурса розповів про інфляцію в Україні.

Також він розповів, з якої причини зростають ціни:

Цього року унікальна ситуація. Ціни зростають не тому, що в нас друкують гроші. Інфляція є "імпортованою" Минулого року у світі почали боротися з пандемією одним методом - завалюванням грошей. Тепер у світі багато грошей, переважно доларів. Ці гроші пішли на фінансові ринки, а звідти - на ринки сировинних товарів. Тепер спостерігаємо карколомне зростання цін - на кукурудзу, на пшеницю, на руду.

На питання, як контролювати інфляційні процеси, він відповів:

Єдиний важіль, який є у Національного банку - облікова ставка. Вони вже підвищили цього року двічі облікову ставку, ака була 6%, а зараз - 7,5%. Це не може прямо впливати на ціни продуктових товарів. Але таким чином Національний банк бореться з інфляційними очікуваннями. Бо зараз цей перший шок підняття цін вже відбувся. Те, що ціни на кукурудзу і т.д. виросли - це вже заклалося. І зараз є єдина небезпека, що почнеться ефект доміно. І над тим, щоб цим ефектом доміно не розкручувався далі маховик інфляції, зараз і працює Нацбанк, підвищуючи облікову ставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.