Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні вперше виступить у Конгресі зі зверненням до нації. Через це на Капітолії посилили заходи безпеки. Головні теми доповіді - фінансова підтримка сімей із малими дітьми, подолання епідемії та еміграція.

Через карантин, члени уряду слухатимуть виступ удома, тому цьогоріч, уперше в історії, на час виступу президента не призначать так званого наступника - посадовця, що перебуває в секретному місці і міг би очолити країну в разі атаки на Конгрес.