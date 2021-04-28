Джо Байден вперше виступить у Конгресі [ Редактировать ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні вперше виступить у Конгресі зі зверненням до нації. Через це на Капітолії посилили заходи безпеки. Головні теми доповіді - фінансова підтримка сімей із малими дітьми, подолання епідемії та еміграція.
Через карантин, члени уряду слухатимуть виступ удома, тому цьогоріч, уперше в історії, на час виступу президента не призначать так званого наступника - посадовця, що перебуває в секретному місці і міг би очолити країну в разі атаки на Конгрес.
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