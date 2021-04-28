По состоянию на среду, 28 апреля, в Украине в 11 областях остается превышенным уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки ситуация пришла в норму в Волынской и Ривненской областях.

Так, превышены госпитализации в:

Днепропетровской - 68 при норме 60 на 100 тысяч населения,

Донецкой - 63,8,

Житомирской -71,4,

Луганской - 60,7,

Николаевской - 64,9,

Полтавской - 62,3,

Сумской - 77,3,

Харьковской - 62,6,

Хмельницкой - 95,5,

Черкасской - 74,8,

Черниговской - 70,6. В

Киеве этот показатель составляет 53,5.

По состоянию на 28 апреля в Украине продолжают находиться 10 регионов в "красной" зоне:

Киев,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

В "желтой" зоне находятся:

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Одесская,

Херсонская,

Черновицкая области.

Остальные находятся в "оранжевой" зоне.

В "красной" зоне вводится жесткий локдаун - в частности, закрываются ТРЦ, театры, кафе и рестораны работают на вынос или доставку.

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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