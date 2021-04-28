Уровень госпитализаций больных коронавирусом превышен в 11 областях [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 28 апреля, в Украине в 11 областях остается превышенным уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Кроме того, за сутки ситуация пришла в норму в Волынской и Ривненской областях.
Так, превышены госпитализации в:
- Днепропетровской - 68 при норме 60 на 100 тысяч населения,
- Донецкой - 63,8,
- Житомирской -71,4,
- Луганской - 60,7,
- Николаевской - 64,9,
- Полтавской - 62,3,
- Сумской - 77,3,
- Харьковской - 62,6,
- Хмельницкой - 95,5,
- Черкасской - 74,8,
- Черниговской - 70,6. В
- Киеве этот показатель составляет 53,5.
По состоянию на 28 апреля в Украине продолжают находиться 10 регионов в "красной" зоне:
- Киев,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
В "желтой" зоне находятся:
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Черновицкая области.
Остальные находятся в "оранжевой" зоне.
В "красной" зоне вводится жесткий локдаун - в частности, закрываются ТРЦ, театры, кафе и рестораны работают на вынос или доставку.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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