90 мільйонів доларів кредиту залучено для реалізації проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Про це напередодні домовились на зустрічі української делегації з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Зокрема, кошти підуть на закупівлю додаткових партій вакцин. Більше про економічну ситуацію в країні на тлі пандемії далі в матеріалі.

Малі та середні підприємства-експортери України отримають додаткове фінансування для подолання наслідків коронакризи. Про це також домовились на переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Фінансову підтримку теж зможуть отримати й підприємства, які працюють на внутрішньому ринку, за умови, що вони реалізують вітчизняним фірмам-експортерам щонайменше 50% своєї продукції.

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200 мільйонів гривень вже виплатили підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Загалом, станом на сьогодні понад 300 тисяч ФОПів та найманих працівників подали заявки на отримання восьми тисяч гривень компенсації.

Зазначається, що програма буде чинною протягом усього року та в разі необхідності на неї виділять додаткові кошти.

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У Мін'юсті пропонують запустити проєкт з автоматичного відкриття ФОП. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це допоможе оптимізувати процес, зробить його швидшим, об'єктивнішим та менш корумпованим. Триватиме такий пілотний проєкт два роки.

Зазначають, що ідея електронного отримання ФОПу українцям до вподоби. Уже рік це можна зробити через додаток "Дія" - протягом цього часу послугою скористалися 93 тисячі ФОПів, що лише на 30 тисяч менше за кількість людей, які зверталися офлайн.

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В Україні впроваджують електронні лікарняні листи. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер. Обіцяють змінити не лише форму з паперової на електронну - а й повністю переглянути підхід до видачі документа.

Зокрема, відпрацьовують кращу систему контролю, який заклад виписує, який лікар та на якій підставі - задля запобігання підробок листів непрацездатності.

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В Україні може подорожчати підключення до інтернету. Це пов'язано з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення на три роки додаткового мита на імпорт кабелю, у тому числі волоконно-оптичного. Тобто, іноземні виробники та дистриб'ютори кабелів будуть змушені додатково сплачувати суму у 23,5 відсотки від вартості товару.

Це може призвести до того, що наші національні виробники стануть монополістами на ринку, тим часом як обсяги виробництва у них недостатні. Це може спричинити дефіцит і, відповідно, здорожчання вартості розбудови мережі.