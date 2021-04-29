Россия вернет войска к украинским границам [ Редактировать ]
Россия планирует вернуть к украинской границе войска. Это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".
Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.
Он заявил, что Россия вывела от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается.
"Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", - заявил Арестович.
По его словам, в конце июля Украина вернется к той же ситуации, "которая была две недели назад". Но до этого, отметил Арестович, будет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
по теме
Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление
Принятия дополнительных мер контроля за соблюдением "режима тишины" на Донбассе, которые были предложены украинской стороной, станут важным шагом для установления мира
Украина просит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России