В Японии арестовали 25-летнюю вдову миллионера Косуке Нозаки по обвинению в его убийстве. Об этом сообщает The Japan Times.

Следствие пришло к выводу, что Саки Судо в 2018 году отравила своего 77-летнего мужа через три месяца после свадьбы. Полицейские выяснили, что она изучала в интернете свойства опасного наркотика-стимулятора, который подмешала в выпивку супруга.

Магнат, занимавшийся недвижимостью и владевший компанией по продаже спиртных напитков, после своей смерти оставил своей молодой вдове многомиллионное состояние.

В 2016 году Нозаки опубликовал автобиографию под названием "Дон Жуан из Кисю: Человек, который раздал 3 миллиарда йен 4000 красивых женщин". В книге он делится своим опытом соблазнения студенток университета и стюардесс в стиле легендарного испанского плейбоя.

Со своей будущей женой миллионер познакомился в аэропорту Токио. Он специально споткнулся и упал, чтобы она помогла ему подняться. Между ними завязались отношения, а в скором времени они официально поженились.

Девушка вела роскошный образ жизни, путешествовала, покупала дорогую одежду, но не признавалась родным и близким, что вышла замуж за старика. По ее словам, она нашла хорошую работу.

Напомним, что в Японии появится министр по борьбе с одиночеством.