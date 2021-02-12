В Японии появится министр по борьбе с одиночеством [ Редактировать ]
В Японии в связи с пандемией COVID-19 появится министр по борьбе с одиночеством и изоляцией. Должность займет действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Есихидэ Суга, сообщает Nikkei.
Отмечается, что Сакамото будет совмещать работу на двух постах.
"Из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - заявил ему Суга.
Кроме того, министр по борьбе с одиночеством и изоляцией должен отслеживать состояние детской бедности в Японии и координировать помощь пожилым.
Ранее мы писали о том, что в Японии обнаружили новую мутацию COVID-19. Его завезли из Бразилии.
Также сообщалось, что Япония планирует полностью запретить въезд иностранцев. Правительство хочет приостановить даже действие миграционных послаблений для бизнесменов.
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