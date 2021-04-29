Китай запустив у космос модуль нової станції [ Редактировать ]
Китай запустив у космос перший модуль нової станції. Безпілотну ракету запустили з космодрому в провінції Хай-нань. До 2022 КНР планує здійснити 10 таких місій і повністю зібрати на земній орбіті базу для постійного перебування астронавтів.
Його експлуатація, за розрахунками, триватиме 15 років. Станція буде майже в 10 разів легшою за МКС, матиме док для стиковки з іншими апаратами та супутниками. 12 астронавтів уже зараз почали спеціальну підготовку до польоту.
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