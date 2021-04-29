Президент корпорації "Богдан" Олег Гладковський звертатиметься до Європейського суду з прав людини через системне політичне переслідування його родини та компаній, які входили або входять до складу корпорації – повідомили у корпорації "Богдан".

До такого кроку його змусили правове свавілля ознаки якого постійно присутні у діях державних структур, що працюють заангажовано та переслідують, насамперед, медійний результат.

О.Гладковський заявлятиме про порушення ст.18 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє політичні переслідування.

Президент корпорації "Богдан" вважає, що за роки переслідувань наочно простежується ручне керування правоохоронними органами та судами з боку владної вертикалі в Україні.

При цьому на показних офіційних заходах чинної влади техніка виробництва підприємств корпорації "Богдан" використовується для демонстрації досягнень у зміцненні обороноздатності Збройних сил України, що на тлі процесуального пресингу викликає як мінімум подив. Бо з одного боку наочно простежується чергова хвиля переслідувань підприємств "Богдан", з іншого – за два останніх роки для ЗСУ так і не поставлено колісної техніки у будь-яких значущих обсягах і Верховному Головнокомандувачу доводиться виступати на тлі вантажівок "Богдан-63172".