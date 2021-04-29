Все документы можно присылать с помощью электронной почты/ фото: rivne.online

На территории Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции изменились правила зачисления первоклассников в школы.

В Министерстве запретили учреждениям образования проводить любые мероприятия, направленные на проверку знаний детей, их умений или иных компетенций. Однако экзамены все таки разрешили для частных и специализированных школ.

Отмечается, что документы ребенка и заявления можно присылать с помощью электронной почты. При этом необязательно иметь электронную подпись. Известно, что дату приема заявлений каждый регион будет определять самостоятельно.

Читайте также, в мэрии Киева рассказали, как школьники будут учиться после карантина. С 5 мая все учебные заведения Киева заработают в обычном режиме, а учебный год на лето продолжать не будут.

Кроме того, до конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интернет появится на 95% территории страны. Параллельно продолжается работа над внедрением мобильного интернета 4G по всей территории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.