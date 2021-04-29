Украинские первоклассники будут зачислены в школы по-новому: что изменилось [ Редактировать ]
На территории Украины в связи с пандемией коронавирусной инфекции изменились правила зачисления первоклассников в школы.
В Министерстве запретили учреждениям образования проводить любые мероприятия, направленные на проверку знаний детей, их умений или иных компетенций. Однако экзамены все таки разрешили для частных и специализированных школ.
Отмечается, что документы ребенка и заявления можно присылать с помощью электронной почты. При этом необязательно иметь электронную подпись. Известно, что дату приема заявлений каждый регион будет определять самостоятельно.
Читайте также, в мэрии Киева рассказали, как школьники будут учиться после карантина. С 5 мая все учебные заведения Киева заработают в обычном режиме, а учебный год на лето продолжать не будут.
Кроме того, до конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интернет появится на 95% территории страны. Параллельно продолжается работа над внедрением мобильного интернета 4G по всей территории страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ослабление ограничений начнется с 27 апреля 2021 года
Решение будет принимать комиссия по ТЭБ и ЧС
Важное заявление сделал главный санитарный врач страны
За весь период эпидемии в столице подтвердили более 192 тысяч инфицированных
Решение будут принимать уже совсем скоро