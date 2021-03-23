В Киеве с 12 апреля начнется запись детей в первый класс [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Киеве с 12 апреля начнут принимать документы для приема малышей в первый класс. Об этом сообщает Департамент образования и науки Киевской горгосадминистрации.
Документы для приема детей в школу будут принимать до 31 мая. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен лично подать заявление о зачислении директору школы, обслуживающей территорию проживания ребенка.
На сайте образовательного омбудсмена детально прописана процедура зачисления детей в первый класс и опубликован список документов, которые должны подготовить родители первоклашек:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);
- копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;
- оригинал или копия медицинской справки по форме №086-1/о;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей. Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в школу недалеко от дома. Если ребенок претендует на свободные места в элитной школе, такой документ не нужен;
- по желанию родителей можно добавить оригинал или копию заключения инклюзивного ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка. Этот документ необходим, если малыш имеет особые образовательные потребности и для его обучения нужно создать инклюзивный класс.
До 31 мая родители могут подать любое количество заявлений в любые учебные заведения, а не только на своей "территории", чтобы претендовать на зачисление на свободные места.
Чтобы подтвердить информацию о месте проживания ребенка, родители по своему усмотрению должны предоставить один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка или законных представителей;
- справка о регистрации места проживания ребенка или одного из его родителей или законных представителей;
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье (свидетельство о праве собственности, выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи жилья и т.д.);
- решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;
- документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма/поднайма/аренды и т.д.), заключенный между физическими лицами или между юридическим и физическим лицами, в том числе по использованию комнатой в общежитии;
- справка о прохождении службы в воинской части;
- акт обследования условий проживания;
- другой официальный документ, содержащий информацию о месте проживания ребенка и/или одного из его родителей или законных представителей.
Документы для приема детей в первый класс должны отвечать определенным требованиям, с ними можно ознакомиться тут.
Напомним, что в 2021 году из-за пандемии коронавируса учеников 4 и 9 классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.
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