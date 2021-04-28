В мэрии Киева рассказали, как школьники будут учиться после карантина [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В школах Киева не будут продлевать учебный процесс на лето, а с 5 мая учащиеся вернутся к очному обучению. Об этом сообщил в Facebook замглавы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский со ссылкой на решение городской комиссии по ТЭБ и ЧС.
С 5 мая все учебные заведения Киева заработают в обычном режиме.
Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах удлинять учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с утвержденной программой. Дети, как и планировалось, завершат учебный год в конце мая.
Чиновник написал, что с 5 мая начнется прием документов в первые классы и будет восстановлена рассылка приглашений в детские сады через систему электронной записи. Период приема документов сокращаться не будет.
Напомним, что 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 1 мая ослабят карантинные ограничения. В частности, общественный транспорт сможет работать без спецпропусков.
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