У Києві посеред дороги спалахнув і вибухнув автобус з пасажирами [ Редактировать ]
Спалахнув посеред дороги, а потім ще двічі вибухнув. У столиці загорівся автобус з пасажирами. Водій швидко відреагував та вивів людей з салону. Проте всі намагання загасити вогонь були безуспішними.
Олександр Васильченко став свідком пожежі і розкаже про все докладніше.
Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса і кілька водіїв, які у відчаї намагаються загасити полум'я. Таку картину ми побачили по дорозі на зйомку у Подільському районі.
Приборкати вогонь намагалися маленькими вогнегасниками. Використали понад десять штук, розповідають свідки.
Ольга, свідок:
Тролейбус зупинився перед зупинкою, сказали, далі не їдемо, бо горить автобус. Водійка тролейбуса вибігла, взяла свого вогнегасника, і почала тушити. Зупинялися машини, теж тушили, але вогнегасники малі.
Після кількох хвилин відчайдушних спроб самостійно загасити полум'я водій автобуса викликав рятувальників. Все що йому залишалося, це разом з кількома десятками роззяв спостерігати, як палає його машина.
Андрій, водій:
Загорівся радіатор, чи що, я не знаю. Заді начало, вогонь, пасажири сказали, що трапилось? Пожар трапився. Лучше пожарка нехай приїде. - А пожарку викликали? - Да, викликав.
Вогонь вже охопив більше половини автобуса, видно, що протікає масло, дуже сильний жар йде від самого автобуса, вже чути як їде пожежна, але врятувати сам автобус вже навряд чи вийде.
А далі події розвивалися як в гостросюжетному фільмі. Рятувальники, приїхали за лічені хвилини, втім вогонь вже встиг охопити весь транспорт. Шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи.
Автобус вигорів ущент. Загасити рештки пожежники змогли за 10 хвилин. Свою версію подій водій розповів рятувальникам.
Я від остановки начав від'їжджати, в дзеркало глянув, диміти начало - начав від'їжджати від остановки. - З людьми? - Ну да, з людьми, від'їхав від остановки - та не, я не від’їжджав.
Що спричинило займання, водій не знає. На цій машині він їздить вже давно, запевняє - проблем з нею не було.
Андрій, водій:
Зараз будемо шукать, чого воно загорілося, я не можу гадати на кофейній гущі. Їздив же ж я, щітай з ранку. Зміну почті.
Єдині, хто залишився без роботи - бригада "швидкої". Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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