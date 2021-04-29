Спалахнув посеред дороги, а потім ще двічі вибухнув. У столиці загорівся автобус з пасажирами. Водій швидко відреагував та вивів людей з салону. Проте всі намагання загасити вогонь були безуспішними.

Олександр Васильченко став свідком пожежі і розкаже про все докладніше.

Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса і кілька водіїв, які у відчаї намагаються загасити полум'я. Таку картину ми побачили по дорозі на зйомку у Подільському районі.

Приборкати вогонь намагалися маленькими вогнегасниками. Використали понад десять штук, розповідають свідки.

Ольга, свідок:

Тролейбус зупинився перед зупинкою, сказали, далі не їдемо, бо горить автобус. Водійка тролейбуса вибігла, взяла свого вогнегасника, і почала тушити. Зупинялися машини, теж тушили, але вогнегасники малі.

Після кількох хвилин відчайдушних спроб самостійно загасити полум'я водій автобуса викликав рятувальників. Все що йому залишалося, це разом з кількома десятками роззяв спостерігати, як палає його машина.

Андрій, водій:

Загорівся радіатор, чи що, я не знаю. Заді начало, вогонь, пасажири сказали, що трапилось? Пожар трапився. Лучше пожарка нехай приїде. - А пожарку викликали? - Да, викликав.

Вогонь вже охопив більше половини автобуса, видно, що протікає масло, дуже сильний жар йде від самого автобуса, вже чути як їде пожежна, але врятувати сам автобус вже навряд чи вийде.

А далі події розвивалися як в гостросюжетному фільмі. Рятувальники, приїхали за лічені хвилини, втім вогонь вже встиг охопити весь транспорт. Шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи.

Автобус вигорів ущент. Загасити рештки пожежники змогли за 10 хвилин. Свою версію подій водій розповів рятувальникам.

Я від остановки начав від'їжджати, в дзеркало глянув, диміти начало - начав від'їжджати від остановки. - З людьми? - Ну да, з людьми, від'їхав від остановки - та не, я не від’їжджав.

Що спричинило займання, водій не знає. На цій машині він їздить вже давно, запевняє - проблем з нею не було.

Андрій, водій:

Зараз будемо шукать, чого воно загорілося, я не можу гадати на кофейній гущі. Їздив же ж я, щітай з ранку. Зміну почті.

Єдині, хто залишився без роботи - бригада "швидкої". Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.