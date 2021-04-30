НАТО почало виведення військових з Афганістану [ Редактировать ]
Північно-атлантичний альянс почав виведення військ із Афганістану. На території країни перебувало майже 10 тисяч військових країн НАТО. Очікують, що процес завершать до 11 вересня - 20 річниці терактів у США, після чого Штати почали вторгнення до Афганістану.
Раніше Джо Байден заявив про виведення американських солдатів із країни та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.
Рішення було ухвалене попри побоювання, що це може дозволити талібам відновити владу в країні.
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