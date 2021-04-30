В пятницу, 30 апреля, в Министерстве здравоохранения готовят представление в госкомиссию о выводе из "красного уровня" эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтую" зону.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень эпидемиологической опасности.

Напомним, что с субботы, 1 мая, в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня.

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