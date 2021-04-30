Ограничения в Киеве на поминальные дни: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 30 апреля, мер Киева Виталия Кличко рассказал о том, какие ограничения будут на поминальные дни в столице. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
"Город выходит из локдауна, но дальше ситуация зависит от каждого из нас. Пасхальные праздники проведите с самыми близкими и родными в кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще не пришло. Сегодня главное - не вызвать новую волну болезни, иначе локдаун можно будет назвать напрасным. Давайте будем ответственными", - обратился он к жителям города.
С 1 мая начинают работать учреждения торговли, кафе, ТРЦ, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес центры. В обычном режиме, но с соблюдением эпидемиологических норм, будет работать весь общественный транспорт. С 5 мая в Киеве возобновят учебный процесс.
Виталий Кличко также рассказал:
- на сколько увеличилось количество больных COVID-19 в Киеве;
- сколько больных коронавирус находятся в столичных больницах;
- сколько человек протестовали в городе;
- об ослаблении ограничений в столице;
- какие меры введут в Киеве поминальные дни;
- о социальных выплатах ко Дню памяти и примирения и Дня Победы;
- о создании системы раздельного сбора отходов.
Напомним, с 1 мая в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня.
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С субботы, 1 мая, в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня