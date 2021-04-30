В пятницу, 30 апреля, мер Киева Виталия Кличко рассказал о том, какие ограничения будут на поминальные дни в столице. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Город выходит из локдауна, но дальше ситуация зависит от каждого из нас. Пасхальные праздники проведите с самыми близкими и родными в кругу семьи. Время ходить в гости и собираться большими компаниями еще не пришло. Сегодня главное - не вызвать новую волну болезни, иначе локдаун можно будет назвать напрасным. Давайте будем ответственными", - обратился он к жителям города.

С 1 мая начинают работать учреждения торговли, кафе, ТРЦ, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес центры. В обычном режиме, но с соблюдением эпидемиологических норм, будет работать весь общественный транспорт. С 5 мая в Киеве возобновят учебный процесс.

Виталий Кличко также рассказал:

на сколько увеличилось количество больных COVID-19 в Киеве;

сколько больных коронавирус находятся в столичных больницах;

сколько человек протестовали в городе;

об ослаблении ограничений в столице;

какие меры введут в Киеве поминальные дни;

о социальных выплатах ко Дню памяти и примирения и Дня Победы;

о создании системы раздельного сбора отходов.

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня.