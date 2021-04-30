С 3 мая Франция начнет отменять карантин. Об этом в интервью для журналистов региональной прессы заявил президент страны Эмманюэль Макрон и дал расписание отмены карантина. Как сообщает "Коммерсант", намечено четыре этапа - 3 и 19 мая, 9 и 30 июня.

3 мая будут сняты ограничения на передвижение внутри страны. При этом сохранится комендантский час с 19:00 до 7:00. Сейчас любое перемещение на расстояние свыше 10 км от места жительства должно быть оправдано уважительной причиной и подкреплено документами.

С 19 мая комендантский час будет отодвинут на 21:00. Музеи, театры, кинотеатры начнут работать с сохранением ограничений по максимальному количеству посетителей. Рестораторы смогут принимать посетителей на террасах, но за одним столом может сидеть максимум 6 человек. Откроются магазины, которые были признаны "не основными" в снабжении населения. На спортивные соревнования начнут пускать зрителей.

С 9 июня комендантский час будет сдвинут на 23:00. Кафе и рестораны откроются полностью. Будут разрешены собрания, зрелища, концерты с публикой до тысячи человек.

С 9 июня во Францию могут начать пускать иностранных туристов, которые будут иметь "санитарный паспорт" о наличии прививки от коронавируса и иммунитета.

30 июня отменят комендантский час и большинство ограничений.

Напомним, что Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев заражения COVID-19. Заболело более 5,6 млн французов, умерло почти 105 тыс. человек. Ранее "Подробности" сообщали о том, что во Франции нашли индийский штамм коронавируса и штамм COVID-19, который не определяется ПЦР-тестом.