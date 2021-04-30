В "ДНР" узаконили мародерство (документ) [ Редактировать ]
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В самопровозглашенной "ДНР" решили забирать пустое жилье в собственность "государства". Соответствующий указ подписал главарь боевиков Денис Пушилин. Об этом сообщают "Ведомости Донбасса".
"Документ" утверждает порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозной недвижимости.
Если жилье признается брошенным, то через год он может забрать "государство". Такие квартиры будут передавать в собственность нуждающимся жителям "республики".
В течение месяца после "национализации" необходимо довести решение об отъеме жилья до ведома владельца квартиры, если его удастся найти.
Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" озвучил способ получения пенсий от Украины.
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