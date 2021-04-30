В самопровозглашенной "ДНР" решили забирать пустое жилье в собственность "государства". Соответствующий указ подписал главарь боевиков Денис Пушилин. Об этом сообщают "Ведомости Донбасса".

"Документ" утверждает порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозной недвижимости.

Если жилье признается брошенным, то через год он может забрать "государство". Такие квартиры будут передавать в собственность нуждающимся жителям "республики".

В течение месяца после "национализации" необходимо довести решение об отъеме жилья до ведома владельца квартиры, если его удастся найти.

Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" озвучил способ получения пенсий от Украины.