Кадрові зміни у "Нафтогазі" викликали негативну реакцію у Сполучених Штатах та ЄС. У Держдепі США заявили, що глибоко занепокоєні маніпуляціями законодавством для розпуску Наглядової ради та заміни керівництва провідної енергетичної компанії України. Цей обміркований крок, що використав процедурну лазівку... відображає зневагу до чесного і прозорого корпоративного управління... У ЄС висловили занепокоєння таким кроком української влади і заявили, що готують свою заяву щодо цього.

Як почувається тим часом українська економіка?

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З першого вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок. Утім Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватися поступово та без зобов'язань. Про це Прем'єр-міністр написав у Телеграмі за результатами наради щодо тарифів на оплату послуг "Укрпошта". Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір надавачів послуг з доставки пенсій та грошової допомоги для окремих категорій людей. Нині їх надає "Укрпошта" на монопольних умовах.

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На українських ринках рекордні за останні п'ять років ціни на тепличні огірки. Ринкова ціна овоча в середньому 55 гривень за кілограм. Усе через холодну погоду. Огірки повільно дозрівають, а опалення теплиць вимагає більше грошей. Імпортні огірки коштують на оптових ринках близько 54 гривень за кілограм. А торік за кілограм просили 10 гривень, і це була рекордно низька ціна на овоч. Загалом здорожчала морква. Кілограм в середньому - 6 гривень. Вартість буряка нині становить близько 7,5 грн, капуста зросла в ціні до майже шести гривень за кілограм. Втім картопля здешевшала. Кілограм коштує майже 12 гривень.

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Акціонерне товариство "Аграрний Фонд", засноване Кабінетом міністрів як гарант продовольчої безпеки України, зазнало майже двісті мільйонів збитків. Минулого року чистий дохід від продажу сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках становив понад 2 мільярди гривень, замість запланованих 5,5 млрд грн. Тобто фінплан виконаний на приблизно 39,9%. Загальна сума заборгованості перед різними партнерами - 156,5 млн грн. Водночас середня заробітна платня керівника Фонду становила 198,5 тис. грн. Основне завдання товариства - формування запасів зерна та підтримка вітчизняних сільгоспвиробників.

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"Укравтодор" та Європейський банк реконструкції та розвитку розпочинають проєкт з розвитку інфраструктури для електротранспорту. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. Кредитна угода - на 450 мільйонів євро. Кошти підуть на капітальний ремонт п'яти ділянок автошляху М-05 "Київ - Одеса" у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. А також на будівництво Північного обходу Львова.