Украина заключила контракт с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины - Зеленский [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем еще в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним была разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это.
Переговорами по поставкам препарата в Украину занимался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель Офиса Президента.
Андрей Ермак добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание крупного контракта на поставку вакцин от коронавируса. По его словам, новый контракт подпишут уже на этой неделе.
В ближайшее время Украина ожидает поставок 367 тыс. доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 тыс. доз Pfizer. До конца мая должны получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса.
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