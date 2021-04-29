В Pfizer пообещали таблетки от коронавируса до конца 2021 года [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Американская компания Pfizer работает над созданием таблеток от коронавируса. Об этом в интервью CNBC заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. По его словам, пероральный препарат против Covid-19 может появиться в продаже до конца 2021 года.
Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями.
Испытания таблеток от коронавируса начались в марте 2021 года. Они относятся к классу лекарств, называемых ингибиторами протеазы. В результате их действия образуются вирусные частицы, не способные заражать новые клетки. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.
Исследователи надеются, что это лекарство предотвратит прогрессирование коронавируса и предотвратит госпитализации, так как пациенты смогут лечиться дома. Кроме перорального препарата, Pfizer так же тестирует вакцину на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что в мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, 17-18 мая Украина получил 473 тыс. доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.
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