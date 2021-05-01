На східному фронті сьогодні - один поранений. Обстріли наших позицій не припиняються. Від початку доби у штабі їх нарахували вже п'ять. Ворог і далі активно застосовує міномети заборонених калібрів і гранатомети.

А поблизу Водяного на українських військовиків скидали осколкові гранати з безпілотника. Атаки противника наші бійці не залишили без відповіді. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Левенок.

Авдіївська промзона. Одна з найгарячіших ділянок фронту. Місце, де гартується мужність. Земля, що полита кров'ю українських солдатів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Постійно снайпер працює. У нас на початку ротації був один двохсотий від снайпера. Так що ми постійно готові до їхніх снайперських атак.

В'ячеслав Мінкін той, хто загинув від кулі ворожого снайпера тут під час всеосяжного перемир'я.

Рідна людина, і тут тобі сообщають що його більше нема. Це повліяло на моє рішення бистро...

Це Павло - тесть В'ячеслава. Після загибелі зятя чоловік і сам взяв до рук зброю.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

В мене іншого вибору не було. Надо було!

Тож зараз він тут. І не тільки він. Після загибелі В'ячеслава, до війська пішли й родичі його дружини. Два дядьки і сусід.

Ну ми по-сусідству живемо, один одного бачили, коли він женився на Юлі так і познайомилися.

Валентин той самий сусід. На Київщині служив у поліції. Та Славко з першого дня знайомства почав агітувати його до війська.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:

Я його побачив біля магазина і військові кажуть ідем з нами. Я сказав нефіг дєлать! Я вже готовий.

Аби увіковічити пам'ять полеглих героїв на в'їзді до Авдіївської промзони - реконструюють меморіал. 2017-го військовослужбовці 72 бригади тут облаштували стихійну експозицію з фронтовими експонатами.

У центрі поставили меморіальну плиту Героєві України Андрію Кизилу. А нині на цьому місці має постати новий - уже за архітектурним проєктом.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Все те саме залишається, але зробили фундамент. Зроблять ще додатково музей з бліндажа. Його облагородять і приведуть у порядок. Робиться все за кошти меценатів.

Тож, ніхто не забутий і ніщо не забуте. І це стосується нових героїв - уже цієї війни.