В Одесі масштабна пожежа: горить ресторан з готелем [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в центрі Одеси. У ці хвилини там горить ресторан з готелем. На місці працюють рятувальники. Триває евакуація людей із будівлі. З верхніх поверхів їх знімають пожежною драбиною. Інформації про потерпілих немає.
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