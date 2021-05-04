Інфекцію виявили у дипломата, якого евакуювали з Індії

Індійський штам коронавірусу дістався Польщі. Інфекцію виявили у дипломата, якого через погіршення епідситуації в Індії разом із родиною евакуювали з країни. Він уже тиждень перебуває в одній із варшавських лікарень.

Як зазначили у ВООЗ, агресивний індійський штам може становити загрозу навіть для тих, хто перехворів або щепився.