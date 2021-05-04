До Польщі завітав індійський коронавірус [ Редактировать ]
Індійський штам коронавірусу дістався Польщі. Інфекцію виявили у дипломата, якого через погіршення епідситуації в Індії разом із родиною евакуювали з країни. Він уже тиждень перебуває в одній із варшавських лікарень.
Як зазначили у ВООЗ, агресивний індійський штам може становити загрозу навіть для тих, хто перехворів або щепився.
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